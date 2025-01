Ufficiale Lecce-Inter, le formazioni: c'è Dorgu, Frattesi torna titolare

vedi letture

L'Inter vuole tenere il passo del Napoli: i nerazzurri scendono in campo per rispondere alla vittoria degli azzurri - attualmente a +6 in classifica, ma con due gare in più - arrivata ieri sera al Maradona sulla Juventus. Lo fa a Lecce, ove la squadra salentina non vince in casa dal 15 dicembre 2024 e cerca l'immediata riscossa dopo il 4-1 incassato nell'ultima trasferta di Cagliari. Fischio d'inizio allo stadio Via del Mare alle 18: dirige Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

Marco Giampaolo ritrova Gallo ma gli preferisce Dorgu, oggetto di accese trattative di mercato negli ultimi giorni e schierato terzino sinistro. Pierotti ancora titolare nel terzetto offensivo con Krstovic e Morente. Terzetto di centrocampo blindato con Pierret, Coulibaly e Helgason

Simone Inzaghi opera diversi cambi rispetto alle ultime uscite: riposano Pavard, Barella e Dimarco. Torna Thuram dal 1' con Lautaro in attacco, a centrocampo c'è Frattesi con Zielinski dirottato in cabina di regia al posto di Asllani. Bisseck, come da previsioni, in panchina.

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Pierret, Coulibaly, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.