Lecce-Torino, le formazioni: out Ngonge, Baroni sceglie un'altra coppia

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:54Serie A
di Pierpaolo Matrone

La domenica calcistica si apre al Via del Mare dove il Lecce ospita il Torino. La formazione salentina occupa la terzultima piazza in classifica ed è stata scavalcata ieri dal Genoa che ha superato il Verona in casa. I granata invece sono all'undicesimo posto, troppo lontani dalla zona Europa rappresentata dal Como. La squadra di Eusebio Di Francesco ha vinto solo due gare in stagione ed è reduce dal ko in casa della Lazio mentre i ragazzi di Marco Baroni vogliono riscattare il pesantissimo 5-1 subito in casa proprio contro i lariani di Cesc Fabregas.

Le scelte di Di Francesco
Eusebio Di Francesco schiera Pierotti e Banda nel tridente insieme a Stulic mentre a centrocampo con Ramadani giocano Coulibaly e Berisha. In difesa spazio a Veiga e Gallo sulle corsie mentre Gaspar e Tiago Gabriel completano il pacchetto a protezione della porta di Falcone.

L'undici di Baroni
Marco Baroni si affida a Che Adams al centro dell'attacco supportato da Vlasic. A centrocampo c'è Gineitis insieme a Casadei e Asllani mentre le corsie laterali sono percorse da Pedersen e Nkounkou. In difesa davanti a Israel spazio a Tameze, Maripan e Coco.

Le formazioni ufficiali
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Banda.
Torino (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Gineitis, Nkounkou; Vlasic, Adams.