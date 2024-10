Ufficiale Lecce-Verona, le formazioni: Gotti opera tre cambi rispetto a Napoli

vedi letture

Tra poco meno di un'ora tornerà in campo la Serie A e lo farà con due anticipi, uno dei quali sarà Lecce-Hellas Verona. Una sfida importantissima, uno scontro diretto per la salvezza, malgrado si sia solamente alla decima giornata di campionato. Gotti si affida a Krstovic in avanti e ai dribbling di Banda, oltre che alla fantasia di Rafia e alle corse di Dorgu. Zanetti proverà a riscattare il ko contro il Monza con Tengstedt in attacco. Panchina per Mosquera e Montipò, in porta ci sarà Perilli. Di seguito le formazioni ufficiali:

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Dorgu, Rafia, Banda; Krstovic

A disposizione: Früchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Rebic, Morente, Oudin, Sansone, Jean, McJannet, Pierotti, Pierret, Kaba. Allenatore: Luca Gotti

Hellas Verona (3-5-2): Perilli; Coppola, Ghilardi, Daniliuc; Tchatchoua, Serdar, Duda, Belahyane, Lazovic; Suslov, Tengstedt.

A disposizione: Montipò, Magro, Faraoni, Lambourde, Sarr, Bradarić, Livramento, Sishuba, Harroui, Kastanos, Silva, Magnani, Alidou, Mosquera, Cissè. Allenatore: Paolo Zanetti