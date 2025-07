Lookman-Inter, Percassi prepara addio: "Ha chiesto cessione, ma via alle nostre cifre"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è intervenuto durante la presentazione di Honest Ahanor facendo il punto sulla situazione legata ad Ademola Lookman: "Ademola da qualche tempo manifesta il suo desiderio di poter andare via, non è un segreto. In tutti i nostri ragionamenti, era un giocatore che quest’estate sarebbe dovuto partire, seguendo la filosofia del nostro club di una cessione all’anno. Il mercato porta sempre cose inaspettate, sapete bene cosa è successo con Retegui".

"Per Ademola, nonostante tanti interessamenti, non c’era mai stato nulla di concreto, se non fino a ieri in cui è arrivata la prima proposta ufficiale. L’Inter è una società molto amica, ieri ho visto Marotta in Lega, con cui abbiamo un grande rapporto di amicizia e professionale. In questi giorni valuteremo con grande serenità l’offerta che abbiamo ricevuto, per poi dare una risposta. Posso solo dire che, visto che leggo e scrivo tante cose, i tempi e i valori di uscita dei giocatori dell’Atalanta li decide soltanto la società".