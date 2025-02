Magia di Kean e gol dell'ex: la Fiorentina batte il Genoa, 38' e un giallo per Comuzzo

Al Franchi finisce 2-1 la partita tra Fiorentina e Genoa.

Apre Kean, arrotonda Gudmundsson col colpo dell'ex. Al Franchi, sotto gli occhi del nuovo acquisto Ndour, la Fiorentina comincia subito forte e preme sul pedale dell’acceleratore. Dodo è il protagonista dei primissimi minuti e di un episodio da VAR quando il direttore di gara Manganiello è richiamato a rivedere un contatto in area tra Frendrup e il brasiliano. Lo stesso Dodo va pure a muso duro con il tecnico ospite Vieira. Al 9’ la partita si sblocca, ci pensa Kean con una bella girata al volo su invito di Mandragora da punizione a fare 1-0. Intercorre quindi una fase di riflessione del match, in cui la Fiorentina si placa ma il Genoa non riesce a venir fuori come vorrebbe. Alla mezz’ora ecco dunque arrivare il 2-0 Fiorentina: lo propizia Gosens con discesa in fascia e assist per Gudmundsson, che grazie anche alla deviazione di Vasquez trova il raddoppio e l’atteso gol dell’ex.

Dopo un intervallo molto lungo, di quasi mezz’ora a causa del forfait di un guardalinee Tolfo che è stato sostituito dal quarto uomo Santoro nelle sue funzioni, il match ricomincia. E con una nota di colore, visto che il tifo di casa (dopo aver esposto uno striscione “Don’t touch Comuzzo”) ha salutato con applausi il riscaldamento di Comuzzo, al centro di voci di mercato in orbita Napoli. Al 55’ il Genoa accorcia sfruttando un calcio d’angolo e l’ottimo stacco con incornata di De Winter. Quindi Citterio, su input di Palladino, risistema la sua squadra a tre dietro inserendo Comuzzo al posto di Richardson. Il difesore obiettivo del Napoli rimedia pochi minuti dopo un giallo per un fallo su Martin.