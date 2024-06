Maldini, che bordata al Milan: "Vicinanza ai giocatori non puoi spiegarla tramite un foglio Excel"

Lunga chiacchierata dell'ex dirigente del Milan Paolo Maldini all'interno del podcast AKOS di Luca Gemignani. La bandiera rossonera ha toccato diversi temi, dalle sue idee da dirigente al rapporto con Silvio Berlusconi. Queste alcune battute riportate da SportMediaset:

"Ho sempre affrontato le difficoltà da solo. Quindi da dirigente ho cercato di supportare i ragazzi più giovani che si trovano a dover sopportare una forte pressione. Purtroppo le tante proprietà straniere che arrivano non conoscono bene l’argomento e non vogliono neanche affrontare quel tipo di problema. Sappiamo benissimo qual è l’importanza di un supporto, anche a livello morale ai giocatori, sia prima che dopo le partite che durante gli allenamenti. Dico sempre che sono cose non tangibili, ma che fanno le fortune dei club. E le cose non tangibili, difficilmente si possono spiegare in un foglio Excel al proprietario, sono fuori dalla portata o dalla possibilità di controllo di un proprietario".