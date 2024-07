Man United-Zirkzee, accordo raggiunto! I Red Devils hanno informato il Bologna

Ormai ci siamo, Joshua Zirkzee sta per diventare un nuovo calciatore del Manchester United. Il club inglese ha informato il Bologna che pagherà la clausola rescissoria. Ad annunciarlo su X è Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale.

"Il Manchester United ha ora informato il Bologna dell'accordo raggiunto a livello personale con Zirkzee. Tutto fatto anche con l'agente di JZ. Lo United, parlando con Bologna della struttura del nuovo accordo... oppure possono attivare una clausola rescissoria di 40 milioni di euro".

🚨🇳🇱 Manchester United and Joshua Zirkzee, almost there.



Man Utd have now informed Bologna about agreement reached with Zirkzee over personal terms.



All done also with JZ’s agent.



Man Utd, talking to Bologna about new deal structure… or they can trigger €40m release clause. pic.twitter.com/8TVVIdV6Zd