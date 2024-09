Manolas-Roma, fumata nera: greco certo di tornare, i giallorossi hanno cambiato idea

Mario Hermoso e Mats Hummels sì, Kostas Manolas no. Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna fa il punto sulla difesa della Roma di mister De Rossa, sottolineando come i giallorossi alla fine abbiano deciso di non tesserare il centrale greco concretizzando quella che sembrava molto un’operazione nostalgia. I tifosi sarebbero stati sicuramente felici di rivedere il protagonista della celebre rimonta col Barcellona di nuovo nella capitale, ma anche perplessi per l’arrivo di un giocatore di 33 anni non apparso atleticamente al meglio dopo la deludente esperienza alla Salernitana dei mesi scorsi.

Com'è andata

Manolas qualche giorno fa si era proposto alla dirigenza e a Trigoria avevano preso seriamente in esame la sua candidatura. A tal punto da aver discusso con lui anche la durata del contratto e l’ingaggio: un anno a 500.000 euro netti. Una soluzione che Manolas ha accettato immediatamente pur di tornare a Roma, alla Roma e in Serie A. L’affare sembrava in via di definizione, come lasciava intendere anche il post Instagram del classe 1991 (praticamente certo di tornare), ma ieri mattina - si legge sul quotidiano - il club capitolino ha cambiato idea. Fumata nera definitiva, forse proprio alla luce dei dubbi della Roma sulla tenuta fisica del calciatore.