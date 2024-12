Marotta replica a Cardinale: "Inopportuno! Gli ricordo che solo noi a Milano abbiamo due stelle"

Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato a Sky prima della gara contro il Como replicando alle dichiarazioni di Gerry Cardinale sull'Inter: "Non avrei voluto parlare di questo argomento, ma visto che me lo chiede credo sia doveroso rispondere. Sono affermazioni fuori luogo, inopportune, poco rispettose del prestigio e dell'immagine del nostro club. Credo che Cardinale abbia fatto confusione: è vero che negli anni passati il nostro azionista di maggioranza ha attraversato momenti di difficoltà finanziaria ed economica, ma è stato subito affiancato da Oaktree, già due anni fa. Ora Oaktree è proprietario del nostro club, abbiamo tracciato le linee guida e rammento che la gestione dell'Inter è cosa completamente diversa. Noi rispondiamo al fair play finanziario e alle licenze nazionali, che sono molto rigide. Siamo passati da una perdita di 246 milioni a una perdita di 46 milioni, conseguendo la vittoria dello scudetto e della Supercoppa. Mettiamoci un po' di ironia: siamo l'unica squadra che ha due stelle".

Gerry Cardinale, proprietario del Milan attraverso Red Bird, aveva parlato così dell'Inter: “Vincere campionati è ovviamente un obiettivo importante. Ma bisogna bilanciare questo con il ‘vincere con intelligenza.’ L’Inter ha vinto lo scudetto l’anno scorso e poi è andata in bancarotta, è questo davvero quello che vogliamo? Per i tifosi, il mio lavoro è vincere il campionato italiano ogni anno- lo capisco. Per i miei investitori che si concentrano sull’apprezzamento del valore finale, il mio lavoro è posizionare l’AC Milan per lottare per lo scudetto ogni anno, qualificarsi per la Champions League ogni anno, e andare il più lontano possibile nella Champions League ogni anno - questo è ciò che massimizza il flusso di cassa e il valore del marchio. È la coerenza e la minore ampiezza nella volatilità delle performance che massimizza il valore e, in ultima analisi, la longevità”.