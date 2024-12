Mediaset - Atalanta, per l'attacco spunta Zirkzee: Raspadori tra le alternative

Prima la rottura del legamento crociato di Gianluca Scamacca, poi l'infortunio muscolare di Mateo Retegui, che era arrivato in estate proprio per sostituirlo. L'Atalanta è nuovamente alle prese con un problema in attacco e in vista del mercato di gennaio la società si sta muovendo per regalare a Gasperini un centravanti che possa aiutare i bergamaschi a continuare a inseguire lo scudetto. Secondo quanto riportato da Sportmediaset nelle ultime ore è emerso anche per i nerazzurri il nome di Joshua Zirkzee, che allo United non ha certo iniziato con il piede giusto e sarebbe un'operazione in prestito secco, magari con la possibilità di trattare una cessione a giugno. Sull'olandese ci sono anche Juventus e Napoli ma l'Atalanta potrebbe comunque provarci.

Le alternative.

Oltre al nome di Zirkzee ci sono anche quelli di Marko Arnautovic, in uscita dall'Inter ma sul quale sembra essere in vantaggio il Torino, e Beto dell'Everton, con l'ex Udinese che era già stato sondato la scorsa estate e conosce già bene la Serie A. Oltre a questi due c'è però anche Giovanni Simeone che non sta trovando molto spazio con Antonio Conte al Napoli. Proprio lo stesso allenatore degli azzurri però non ha nessuna intenzione di cedere i suoi calciatori e a maggior ragione a una diretta concorrente per lo scudetto.

Occhi in casa Napoli.

Lo stesso discorso varrebbe anche per Giacomo Raspadori, che era però già stato un obiettivo concreto per l'Atalanta negli ultimi giorni di agosto ma poi era sfumato perché non era stato trovato l’accordo economico con i partenopei. L'attaccante azzurro, che ha già espresso il desiderio di giocare di più, in questi giorni sta tornano prepotentemente di moda e i discorsi col club di De Laurentiis potrebbero riaprirsi, magari inserendo nell'operazione un difensore.