Milan a valanga sul Lecce: 3-0 e terza vittoria di fila in campionato

vedi letture

Termina sul risultato di 3-0 la gara di San Siro tra Milan e Lecce, valida per la 6ª giornata di Serie A. Ai rossoneri bastano solo 5 minuti nel primo tempo per franare sulla squadra di Gotti, chiudendo la partita. Al 38esimo la sblocca Alvaro Morata di testa su punizione di Theo Hernandez, è lo stesso terzino poi francese a realizzare il raddoppio solo tre minuti dopo raccogliendo l'assist di Leao. Infine Christian Pulisic al minuto 43 sfrutta il flipper in area e deposita il tris alle spalle di Falcone.

Nella ripresa gli uomini di Paulo Fonseca approfittano del largo vantaggio per risparmiare le energie, gestendo il pallone ed i ritmi della partita. Il Lecce si rende pericoloso solo con il palo colpito da Banda, che era però in posizione di fuorigioco, e con il tiro da fuori di Ramadani respinto da Maignan. Da segnalare infine l'espulsione di Bartesaghi, che subentra al 75esimo al posto di Theo Hernandez e dopo soli 5 minuti costringe l'arbitro ad estrarre il rosso per una brutta entrata su Banda.