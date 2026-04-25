Milan, Allegri: "Conte? Non commento le sue parole, sta facendo un ottimo lavoro"

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"Conte dice che i secondi sono i primi dei perdenti". Un giornalista l'ha detto a Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di oggi

"Conte dice che i secondi sono i primi dei perdenti". Un giornalista l'ha detto a Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa di oggi. Di seguito la risposta dell'allenatore rossonero: "Non commento le parole di Antonio, sta facendo un ottimo lavoro anche quest'anno. Vincere è una cosa straordinaria. Per una società di calcio in questo momento in Italia è fondamentale essere nelle prime 4. A livello tecnico, sportivo e a livello economico è molto importante.

Poi vedremo se a fine anno saremo arrivati secondi, terzi, quarti... Speriamo non quinti (ride, ndr). Finché non c'è la matematica bisogna rimanere con i piedi per terra. C'è la Juventus, il Sassuolo, che è una trasferta storicamente ostica, l'Atalanta in casa, il Genoa e poi il Cagliari. I punti vanno conquistati sul campo. Domani c'è la Juve, bisogna fare un passettino alla volta".