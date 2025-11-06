Milan, Allegri ritrova un titolarissimo ma Gimenez è ancora out: le ultime

(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Massimiliano Allegri ritrova Cristian Pulisic che è ormai recuperato e sarà a disposizione per la trasferta di sabato a Parma. Da valutare, tra l'altro, la possibilità che possa partire titolare. Ancora out invece Gimenez che addirittura potrebbe essere in dubbio anche per il derby. Rabiot sta ritrovando la condizione e non è stato convocato dalla Francia, non è detto che Allegri lo rischi contro il Parma pensando che poi, dopo la sosta, ci sarà il derby. (ANSA).