Milan, arrivano soldi dall'Arabia: fatta per l'addio dell'esubero Adli all'Al Shabab

Si sta per consumare il trasferimento in uscita dalla rosa del Milan, dove è rimasto alla stregua di calciatore in esubero rientrando dopo aver trascorso la stagione scorsa in prestito alla Fiorentina, del centrocampista Yacine Adli (25 anni). Come vi abbiamo aggiornato già negli ultimi giorni, infatti, il classe 2000 dal doppio passaporto francese e algerino è in procinto di lasciare la Serie A ma anche il calcio europeo, per avventurarsi nel ricco lido della Saudi Pro League, dove lo aspetta l'Al Shabab.

Secondo quanto appreso dalla redazione di Tuttomercatoweb, è arrivata anche l'apertura da parte di Adli e del suo entourage al contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione con il club arabo di Riad, mentre con il Milan è stato concordato un indennizzo da 7 milioni di euro di basse fissa più 1 di bonus per il cartellino.