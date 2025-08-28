Milan, che tegola per Allegri: possibile frattura del perone per 'Mister 40 milioni'
Non sembrano arrivare buone notizie per il Milan e per Massimiliano Allegri. L'indiscrezione de La Gazzetta dello Sport parlerebbe di un serio infortunio per il centrocampista svizzero, Ardon Jashari, acquistato quest'estate per circa 40 milioni di euro dal Club Brugge Una vera e propria tegola, se sarà confermata la notizia della Rosea.
Il mediano avrebbe riportato una frattura al perone destro dopo uno scontro in allenamento a Milanello oggi con il compagno di squadra Santiago Gimenez, come rivelato dal tecnico Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia della sfida con il Lecce. Da capire la reale entità dell'infortunio, in questi minuti sono attesi dei responsi anche dal Milan per capire la reale gravità della situazione di Jashari, veramente sfortunato in questo inizio di stagione con il Milan.
