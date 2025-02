Ufficiale Milan, colpaccio disperato per la rincorsa Champions: arriva Joao Felix in prestito

Ufficiale, Joao Felix è un nuovo giocatore del Milan. Depositato il contratto dell'attaccante portoghese, che arriva in prestito secco dal Chelsea. Il giocatore è atterrato in serata a Linate: era atteso da giornalisti e tifosi fuori dallo scalo milanese e, appena sbarcato, ha immediatamente ricevuto la telefonata del tecnico Sergio Conceiçao.

L'allenatore gli ha dato il benvenuto e confermato che lo aspetta alla seduta in programma domani pomeriggio. In mattinata, invece, Joao Felix si sottoporrà alle visite mediche di rito e all'idoneità sportiva. La trattativa fra Milan e Chelsea, ricordiamo, si è conclusa sulla base del prestito fino al termine della stagione: per il giocatore, il Milan ha messo in conto un investimento di poco inferiore ai 10 milioni di euro comprensivi di indennizzo al club londinese e ingaggio del giocatore da qui a giugno.