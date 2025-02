Milan, Conceicao già in bilico? Ibra, 'faccia infastidita' in Champions

La sconfitte di Zagabria e Rotterdam potrebbero aver esaurito tutto il credito accumulato da Sergio Conceiçao con la vittoria in Supercoppa. Lo sostiene il Corriere dello Sport che oggi, tra le sue pagine, analizza il momento del Milan sottolineando che "l'ambiente frigge": a parlare è anche la faccia infastidita di Zlatan Ibrahimovic in tribuna in Olanda quando il portoghese ha deciso di sostituire Gimenez e Leao con Camarda e Abraham.

"La scintilla tra due uomini autorevoli e qualche volta autoritari pare non essere scattata, come dimostrano anche le recenti esternazioni", scrive il quotidiano romano senza mezzi termini, ripercorrendo anche qualche botta e risposta tra i due sulla profondità della rosa rossonera. Insomma, posizione tutt'altro che solida per il portoghese. Decisive le prossime partite e soprattutto la rincorsa alla zona Champions.