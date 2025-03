Milan, Conceicao su Gimenez: "Non è semplice arrivare in Italia e fare 20 gol"

Il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Lecce, ha parlato anche di Santiago Gimenez: "Sta lavorando. Arriva in un campionato che non è per niente facile, è diverso in Italia. C'è sempre un periodo di adattamento, è assolutamente normale. Non abbiamo castrato la sua qualità mettendogli un giocatore vicino. Ci stiamo lavorando e lui è molto concentrato sul suo lavoro, ha fatto una bella settimana di allenamenti. Ho visto tanti giocatori che sono arrivati in Italia, vedi Retegui, e hanno fatto fatica inizialmente. Non è facile arrivare in Italia e fare subito 15-20 gol. Lui lo vuole e lo voglio anche io, ma sta lavorando".

