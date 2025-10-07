Milan da scudetto, ma c'era un'incognita. Si è verificato quello che si temeva

vedi letture

Con l’arrivo di Max Allegri, il Milan ha ritrovato una sua solidità difensiva e un equilibrio tattico che fa sognare in grande il popolo rossonero. C’era solamente un’incognita relativa alle ambizioni scudetto ed era quella del rientro di Rafa Leao che con il nuovo modulo, il 3-5-2, non aveva una propria naturale collocazione. Secondo gli addetti ai lavori sarebbe stato proprio interessante capire come il portoghese avrebbe reagito alle novità tattiche e come si sarebbe inserito dopo l’infortunio nei nuovi meccanismi di gioco del Milan.

Bene, dopo qualche settimana dal suo rientro, arrivano le prime risposte che non sono incoraggianti. Leao ha fatto male contro il Napoli entrando senza quel contributo necessario che Allegri si aspettava e ha fatto lo stesso contro la Juventus fallendo due goal praticamente fatti davanti al portiere. Voti bassi in pagella e la critica già si interroga su quello che potrà essere il suo contributo per il Milan. Al momento il portoghese non rappresenta un valore aggiunto.