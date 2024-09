Milan, è guerra totale con Ballo-Touré e Origi. Si allenano da soli, il club spera nella Turchia

Delicata situazione da separati in casa al Milan per Divock Origi e Fode Ballo-Touré. Evaporata anche la possibilità di trasferirsi nella ricca Saudi Pro League dopo che il calciomercato in Arabia ha chiuso i battenti nella serata di ieri, i due calciatori sono sempre più vicini a restare per tutta la stagione, o quanto meno fino a gennaio, al Milan.

Secondo l'edizione on line de La Gazzetta dello Sport, però, il club rossonero spera che qualche squadra turca bussi alla sua porta per uno fra Origi e Ballo-Touré nelle prossime ore. Se neanche questo scenario dovesse verificarsi, continua la rosea, entrambi dovranno tornare a sudare a Milanello e restare almeno fino a gennaio in attesa di una nuova sistemazione.

Diffusa pochi minuti fa la lista UEFA del Milan, che accompagnerà la squadra di Fonseca nella nuova Champions League. Come da attese, fuori Jovic e Vos, col primo che appare sempre più lontano dalle idee del club.

LISTA A

2 Davide Calabria

4 Ismael Bennacer

7 Alvaro Morata

8 Rubén Loftus-Cheek

10 Rafael Leao

11 Christian Pulisic

14 Tijjani Reijnders

16 Mike Maignan

17 Noah Okafor

19 Theo Hernandez

21 Samuel Chukwueze

22 Emerson Royal

23 Fikayo Tomori

24 Alessandro Florenzi

28 Malick Thiaw

29 Youssouf Fofana

31 Strahinja Pavlovic

42 Filippo Terracciano

46 Matteo Gabbia

57 Marco Sportiello

80 Yunus Musah

90 Tammy Abraham

LISTA B

Adam Bakoune, Davide Bartesaghi, Andrea Bozzolan, Francesco Camarda, Andrei Coubis, Hugo Cuenca, Victor Eletu, Mattia Liberali, Vittorio Magni, Mattia Malaspina, Lapo Nava, Dorian Paloschi, Diego Sia, Dariusz Stalmach, Lorenzo Torriani, Chaka Traoré, Kevin Zeroli.