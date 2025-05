Ufficiale Milan, esonerato Conceicao! Tutto pronto per l’annuncio di Allegri

Sergio Conceicao non è più l'allenatore del Milan. Lo fa sapere il club rossonero tramite comunicato: "AC Milan e Sérgio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva. Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l'impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi.

La famiglia rossonera saluta l'allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro". La decisione del club rossonero arriva poche ore dopo la firma di Massimiliano Allegri, che torna così sulla panchina milanista.