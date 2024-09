Milan, Fonseca minimizza sul caso Leao-Theo: "Ma non so se saranno titolari"

"Un caso mai aperto". Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro il Venezia e ha definito così la questione legata al cooling break di Theo Hernandez e Rafael Leao, per poi parlare del loro impiego domani: "Se saranno titolari o no non lo so, vedremo domani. Io posso dire che, al rientro dalle nazionali, li ho trovati bene. Buona atmosfera, allegria, hanno lavorato bene come tutti gli altri".

Si è sentito sotto esame in questi giorni?

"Io sono sempre sotto esame, vale per tutti gli allenatori: dipendiamo dai risultati. Però devo dire che sono focalizzato solo sul mio lavoro, non può essere altrimenti. Se pensiamo a quello che dicono o scrivono gli altri, diventa difficile lavorare. Tutti noi dobbiamo lavorare per migliorare ed è quello che sto facendo".

Cosa significa avere settantamila tifosi a San Siro?

"Avere settantamila tifosi a San Siro dopo queste prime tre partite è una grande dichiarazione d'amore da parte loro, è anche una responsabilità per noi nel continuare a migliorare e renderli orgogliosi. È quello che vogliamo fare domani".