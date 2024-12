Ufficiale Milan-Genoa, le formazioni: Zanoli dal 1', Fonseca lancia il 2007 Liberali

Il giorno dedicato ai festeggiamenti per i 125 anni di storia del Milan (fondato il 16 dicembre 1899) è un giorno di scelte forti e che faranno molto discutere. Paulo Fonseca, come previsto, lascia fuori Calabria e Theo Hernandez e si affida ai giovani Jimenez e Liberali per affrontare il Genoa. Sulla destra c'è Emerson Royal, mentre Chukwueze e Leao supporteranno Abraham davanti. Patrick Vieira schiera il suo classico 4-3-3: ancora titolare Zanoli, il classe 2000 in prestito dal Napoli giocherà largo nel tridente con Pinamonti e Miretti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Abraham. A disp.: Sportiello, Torriani, Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez, Bartesaghi, Terracciano, Vos, Camarda, Morata, Okafor. All. Fonseca.

Genoa (4-3-3): Leali; Vogliacco, Bani, Vasquez, Martin; Thorsby, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Miretti. A disp.: Sommariva, Gollini, Bohinen, Vitinha, Pereiro, Norton-Cuffy, Sabelli, Marcandalli, Ankeye, Matturro, Balotelli, Accornero, Melegoni, Masini. All.: Vieira.