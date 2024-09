Milan, grana Theo Hernandez: chiede 8mln per rinnovare! C'è distanza

Nelle ultime due settimane si è fatto spesso il nome di Theo Hernandez in casa rossonera, ma stavolta non per cose positive: prima il francese è stato criticato parecchio per la pessima prestazione di Parma e poi è finito al centro delle polemiche insieme al compagno di squadra Leao per il noto episodio del cooling break contro la Lazio. Non è un mistero che in estate Theo sia stato al centro di alcune indiscrezioni di mercato (si è parlato spesso del Bayern Monaco e del Real Madrid) e chissà che queste voci, unite al fatto di essere arrivato tardi a Milanello a causa dell'Europeo, non lo abbiano condizionato mentalmente in questo avvio di stagione.

C'è distanza per il rinnovo

C'è poi anche un'altra questione che riguarda sempre Theo Hernandez che tiene banco in via Aldo Rossi, vale a dire il suo rinnovo di contratto che scade nel 2026. Il giocatore e il club di via Aldo Rossi ne stanno già parlando, ma per ora c'è ancora distanza tra le parti: come riporta il Corriere dello Sport questa mattina, l'ex Real chiede un aumento di ingaggio dagli attuali 4 a 8 milioni di euro, mentre il Milan non vuole superare i 6-7 milioni a stagione (Leao, il più pagato della rosa milanista, percepisce 6 milioni più bonus fino ad arrivare ad un massimo di 7 milioni).

Giusta fiducia

La trattativa va avanti con la giusta fiducia, confermata anche da Zlatan Ibrahimovic lo scorso 21 agosto: "Stiamo parlando. È tutto sotto controllo, è tutto ok. Noi sappiamo cosa vogliamo da loro (nel discorso era coinvolto anche il rinnovo di Mike Maignan, ndr) e loro sanno cosa vogliono da noi. È una situazione che si può risolvere in un minuto oppure con un po' più di tempo, ma è tutto ok". Intanto però bisogna pensare anche al campo e dopo le prime prestazioni negative tutti a Milanello si aspettano un cambio di marcia da parte di Theo Hernandez subito dopo la sosta.