Milan, Ibrahimovic annuncia: "Zirkzee è il passato, c'è un altro obiettivo", è Lukaku?

Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan

“Zirkzee è il passato, nuovi acquisti arriveranno. Ne stiamo parlando, non c’è ancora niente di definito ma qualcuno arriverà. Abbiamo un altro attaccante in mente”. Lo ha detto Zlatan Ibrahimovic nel corso della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan. Possibile che il riferimento del dirigente rossonero sia a Lukaku che piace anche al Napoli.