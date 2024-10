Milan in difficoltà, Fonseca: "Non ho bisogno di dimostrare niente"

(ANSA) - MILANO, 18 OTT - "Non ho bisogno di dimostrare niente. Nel calcio c'è tanta necessità di dimostrare per l'esterno ma io non ho questa necessità. Chiedete ai genitori come sono stato il primo giorno": lo dice il tecnico del Milan Paulo Fonseca alla vigilia del match contro l'Udinese, rispondendo ad una domanda riguardo la necessità di dimostrare da parte dell'allenatore di avere in mano lo spogliatoio rossonero.

"Devo capire che è un cambiamento grande - spiega Fonseca - e devo essere più paziente. Abbiamo bisogno di più tempo per cambiare. Si cominciano a vedere cose che sono importanti, dobbiamo continuare. Non abbiamo tanto tempo per allenarci, piano piano dobbiamo migliorare". (ANSA).