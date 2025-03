Milan, Joao Felix disastro tecnico ed economico: prestito da quasi 10mln!

La mossa di Sergio Conceicao non ha funzionato. Quella contro il Napoli è stata probabilmente per Joao Felix l'ultima occasione a disposizione per dimostrare il suo valore, per immaginare nuova vita con la casacca rossonera. Nulla di fatto: già dopo un quarto d'ora il manager del Milan valutava la sua sostituzione, un cambio poi effettivamente avvenuto al 55esimo.

Come ricorda Tmw, a gennaio il Milan ha ingaggiato Joao Felix dal Chelsea con la formula del prestito secco oneroso. Per chiudere l'accordo, il club rossonero ha pagato tre milioni di euro più bonus per ulteriori 2/2.5 milioni di euro. Cifra a cui va aggiunto l'ingaggio del calciatore, stipendio non banale che porta l'ammontare dell'operazione a 8-9 milioni di di euro per avere a disposizione.