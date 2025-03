Milan, la carica di Abraham verso il Napoli: "Andiamo alla sosta con spirito positivo"

vedi letture

L'attaccante del Milan Tammy Abraham ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo per 2-1 nel match contro il Como valido per la 29^ giornata di Serie A.

Sensazioni?

"Vittoria importante, si va alla sosta con uno spirito positivo".

Sei entrato benissimo.

"Felice per aver fornito un assist al mio migliore amico, mi piace far bene per la squadra anche a partita in corso".