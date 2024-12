Milan, la panchina di Fonseca è ad un bivio: rischia l'esonero, pronto il sostituto

La panchina di Paulo Fonseca è forte a rischio. Stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato, la società rossonera sta portando avanti lunghe riflessioni sull'operato del tecnico portoghese fin qui. La sensazione è che la partita di stasera contro la Roma sia un vero e proprio bivio: se non arriverà una risposta importante, l'esonero è opzione concreta. Ma anche una vittoria potrebbe non bastare. Il principale indiziato a sostituirlo è Sergio Conceiçao.

