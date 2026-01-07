Milan, la proposta di Allegri: "Cambierei l'orario delle gare serali"

(ANSA) - MILANO, 07 GEN - "Quando ci sono partite ravvicinate bisogna fare qualche cambio. Quest'anno però se ne avessimo avute da giocare ravvicinate con la Champions, sarebbe stato meglio. Una cosa importante secondo me è spostare l'orario della sera, dalle 20.45 alle 20. Se giochi alle 20, alle 23 sei già a letto. Ora invece si va a dormire per le 2. È una cosa che potrebbe essere molto intelligente": è la proposta del tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Genoa.

I rossoneri infatti torneranno in campo già domenica sera contro la Fiorentina a Firenze. E quella di Genova sarà la 200esima partita sulla panchina del Milan per Allegri che sarà anche tedoforo della Fiamma Olimpica di Milano Cortina: "Il passato serve per cercare di fare meglio il futuro, per cercare di andare a migliorare le cose sbagliate fatte in passato. Per quanto riguarda la Fiamma sono contento, sarà un'emozione ed un'esperienza meravigliosa. Ringrazio il Coni che mi ha dato questa possibilità". (ANSA).