Ufficiale Milan-Lazio, le formazioni: Gimenez e Tchaouna guidano gli attacchi

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, sfida valida per la 27ª giornata di Serie A che prenderà il via alle 20:45 allo stadio Meazza. Entrambe le squadre cercano punti fondamentali per i rispettivi obiettivi: il Milan vuole consolidare la sua posizione in zona Champions, mentre la Lazio cerca di rilanciarsi nella corsa europea.

Il Milan si schiera con il 4-2-3-1, con Giménez confermato al centro dell’attacco. Reijnders agirà sulla trequarti, supportato da Pulisic e Leão sugli esterni. A centrocampo spazio a Musah e Fofana, mentre in difesa rientra Gabbia che formerà la coppia centrale difensiva assieme a Pavlović. Solo panchina per Walker, sulla destra giocherà ancora Jimenez.

Anche la Lazio si presenta con il 4-2-3-1. In attacco c’è Tchaouna come riferimento offensivo, supportato dal trio Isaksen-Dia-Zaccagni. A centrocampo spazio a Guendouzi e Rovella, mentre in difesa Gigot e Gila formeranno la coppia centrale davanti a Mandas, con Nuno Tavares e Marušić sulle fasce.

Di seguito le formazioni ufficiali del big match di San Siro:

MILAN (4-2-3-1) : Maignan; Jimenez, Gabbia, Pavlović, Theo Hernández; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, R. Leão; Giménez. All. Conceição.

LAZIO (4-2-3-1) : Mandas; Marušić, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. All. Baroni.