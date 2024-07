Milan-Morata, ci siamo: domani possibili visite mediche a Madrid

Il Milan è pronto a battere il primo colpo della campagna acquisti estiva. Ed è subito un grande nome: archiviato l'Europeo col titolo conquistato con la fascia di capitano al braccio, Alvaro Morata è pronto a dire sì alla società rossonera. Il club meneghino ha già informato l'Atletico Madrid: è pronto a pagare la clausola risolutoria da 13 milioni di euro così da mettere sotto contratto il centravanti classe '92 che domani a Madrid - si legge sulla 'Gazzetta dello Sport' - dovrebbe svolgere le visite mediche per conto del Milan prima di andare in vacanza.

Il contratto con il club rossonero avrà una durata quadriennale, scadrà nel giugno del 2028 quando Alvaro avrà quasi 36 anni. Lo stipendio sarà di 4.5 milioni a stagione più bonus. Morata dovrebbe presentarsi a Milanello subito dopo la fine della tournée americana che andrà in scena tra il 25 luglio e il 7 agosto. Nel caso in cui arrivasse in Italia proprio durante i giorni di riposo della squadra, Morata si allenerebbe con il Milan Futuro.