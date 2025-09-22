Milan, niente Lecce per Leao: il portoghese mette il Napoli nel mirino
TuttoNapoli.net
Rafael Leao dovrà rimandare ancora il suo ritorno in campo.. L’attaccante portoghese ha lavorato anche ieri a parte e non sarà convocato da Massimiliano Allegri per la sfida di Coppa Italia contro il Lecce, in programma domani sera e valida per i sedicesimi di finale.
L’ex Lille è fermo ormai da metà agosto, quando aveva accusato un problema al polpaccio durante la gara con il Bari. L’obiettivo è quello di ritrovare il campo direttamente domenica, a San Siro, nel big match di campionato contro il Napoli della quinta giornata. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.
