Milan, niente Rashford: l'inglese verso il trasferimento in Bundesliga

Con la pista rossonera vicina ad estinguersi, l'attaccante del Manchester United Marcus Rashford è sempre più vicino al trasferimento al Borussia Dortmund. La Bild suggerisce che il 27enne potrebbe completare il suo trasferimento in prestito al Signal Iduna Park già la prossima settimana.

Se tutto andrà secondo i piani, Rashford potrebbe firmare per il Dortmund giovedì, sostiene il tabloid tedesco, dopo essersi sottoposto alle visite mediche di rito. Oggi, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, i due club dovrebbero definire l'operazione, anche se i dettagli sull'accordo non sono ancora trapelati del tutto.

Secondo Bild, la squadra della Bundesliga dovrebbe pagare tra i 6 e gli 8 milioni di euro di ingaggio, nonostante Rashford sia disposto ad accettare un taglio dello stipendio. Rashford non gioca per il Manchester United dalla sconfitta per 3-2 contro il Nottingham Forest del 7 dicembre, oltre un mese fa. Rúben Amorim, tecnico dei Red Devils, interpellato sull’esclusione del giocatore, non ha usato mezzi termini: "Non importa cosa accada, non schiererò in campo un giocatore che non ritengo sia il migliore per la squadra". Parole che lasciano poco spazio a interpretazioni e sembrano confermare che il futuro di Rashford sarà lontano da Manchester, un addio destinato a concretizzarsi a breve.