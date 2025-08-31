Milan-Rabiot, è fatta! Autorizzate le visite dal Marsiglia per domani: cifre e dettagli

vedi letture

Il Milan chiude per Adrien Rabiot: l’accordo con il Marsiglia per il centrocampista francese è pronto e prevede un pacchetto complessivo da 10 milioni di euro. Il club rossonero punta a rinforzare il reparto di centrocampo dopo le recenti partenze e soddisfare la richiesta esplicita di Massimiliano Allegri, che stravede per il giocatore.

Rabiot firmerà un contratto quadriennale con il Milan e le visite mediche a Milano sono già autorizzate dal Marsiglia per lunedì. Il centrocampista ritroverà Allegri, con cui ha già lavorato alla Juventus, tornando a giocare in Serie A dopo l’esperienza francese. A riferirlo sul proprio account X, è il giornalista ed esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano.