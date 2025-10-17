Inter, Ausilio smentisce un rumors di mercato: "E' una caz*ata!"

vedi letture

"Una ca*zata. Mai sentiti e mai offerto...". Così Piero Ausilio, ds dell'Inter, al Corriere dello Sport. Sintetico il dirigente nerazzurro in riferimento alla voce Neymar per il club di Milano. Il brasiliano era stato accostato anche al Napoli nei giorni scorsi. Ausilio ha chiarito che l'Inter non ci ha mai pensato né ci penserà per il futuro.

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di calciomercato, sul suo canale YouTube ne aveva parlato: "È stato offerto soprattutto al Napoli, agli azzurri è stata prospettata questa possibilità di prendere il brasiliano ma prima che avesse nuovi problemi fisici. Il Napoli ha valutato quell’opportunità, come valutava Jack Grealish e altri giocatori per quella posizione, facendo poi altre scelte. Neymar non è mai stato realmente vicino al Napoli, il club non ha mai fatto nessuna proposta né trattato. Neymar è stato proposto in quel periodo anche all’Inter".