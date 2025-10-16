Ufficiale

Bilancio Juventus: svelato l’ingaggio di Giuntoli e la cifra della buonuscita

Bilancio Juventus: svelato l’ingaggio di Giuntoli e la cifra della buonuscitaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:50Serie A
di Francesco Carbone

Sono tanti gli spunti offerti dal bilancio della Juventus relativo alla stagione sportiva 2024/2025, reso pubblico nelle scorse ore dal club bianconero. Tra questi anche lo stipendio del direttore generale uscente Cristiano Giuntoli e la cifra che la Juventus gli ha riconosciuto quale buonuscita nel momento della risoluzione anticipata del percorso professionale. 

Nello specifico lo stipendio fisso di Giuntoli ammontava a 2.307.692 euro lordi, con invece il pagamento di 850mila euro lordi avvenuto "a seguito della sottoscrizione di un accordo di risoluzione consensuale del contratto. È inoltre prevista la possibile corresponsione di un importo pari a euro 500.000 al verificarsi di specifiche condizioni relative al proprio reimpiego".