Bilancio Juventus: svelato l’ingaggio di Giuntoli e la cifra della buonuscita
Sono tanti gli spunti offerti dal bilancio della Juventus relativo alla stagione sportiva 2024/2025, reso pubblico nelle scorse ore dal club bianconero. Tra questi anche lo stipendio del direttore generale uscente Cristiano Giuntoli e la cifra che la Juventus gli ha riconosciuto quale buonuscita nel momento della risoluzione anticipata del percorso professionale.
Nello specifico lo stipendio fisso di Giuntoli ammontava a 2.307.692 euro lordi, con invece il pagamento di 850mila euro lordi avvenuto "a seguito della sottoscrizione di un accordo di risoluzione consensuale del contratto. È inoltre prevista la possibile corresponsione di un importo pari a euro 500.000 al verificarsi di specifiche condizioni relative al proprio reimpiego".
