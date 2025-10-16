Futuro Lucumí incerto, il Bologna valuta i sostituti: tra gli obiettivi c’è un ex Napoli

Il Bologna mantiene la calma sul futuro di Jhon Lucumí, nonostante le incertezze. Il difensore colombiano, sotto contratto fino al 2026, ha vissuto un’estate movimentata, con un trasferimento sfumato al Sunderland (che gli offriva un quinquennale da 3 milioni netti a stagione). Il club ha già presentato un’offerta di rinnovo con adeguamento, ma l’entourage del giocatore ha rinviato ogni discussione tra novembre e dicembre.

Secondo il Corriere dello Sport, a Casteldebole si esclude una cessione a gennaio anche in caso di mancato rinnovo, pur senza escludere colpi di scena se dovessero arrivare proposte importanti. Intanto, Sartori e Di Vaio tengono d’occhio possibili alternative già valutate in estate: Otavio del Paris FC, Leysen dell'Union Saint Gilloise, Niakaté del Braga e Rafa Marin del Villarreal, che in Italia abbiamo già visto con la maglia del Napoli. La decisione finale dipenderà da diversi fattori: il rendimento di Lucumí, il giudizio di Italiano, la posizione in classifica e, naturalmente, la volontà del giocatore. Va considerato anche che una cessione a gennaio, se ben sostituita, potrebbe rivelarsi più vantaggiosa rispetto a giugno.