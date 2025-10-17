Ufficiale

Infortunio Pulisic, c'è lesione: i tempi di recupero

di Fabio Tarantino

Novità per Pulisic dopo l'infortunio rimediato in nazionale in amichevole. Arrivati i risultati degli esami strumentali a cui si è sottoposto. La risonanza magnetica eseguita dal milanista ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro. Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni. Confermata, inoltre, la lesione al polpaccio per Rabiot che sarà rivalutato tra una decina di giorni ma rischia uno stop di almeno un mese. Saelemaekers migliora e spera di tornare a disposizione già contro la Fiorentina.

Lo riporta la redazione di Sky Sport. Insomma, diversi problemi per Allegri in vista delle prossime partite. Pulisic, ad esempio, dovrebbe tornare solo dopo la sosta e quindi stop di un mese. 