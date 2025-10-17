Roma da Scudetto? Gasperini non ha dubbi: la sua risposta in conferenza

(ANSA) - ROMA, 17 OTT - "La gara di domani è un modo per misurarci, la misura migliore la fai con le squadre forti. Capisci quanto puoi essere competitivo con loro o se lo sei solo per una partita". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Inter. "Noi cercheremo di migliorarci, cosa vuol dire questo? Sicuramente è difficile farlo sotto il piano dei risultati perché abbiamo fatto 15 punti su 18, però possiamo farlo nelle prestazioni anche se ne abbiamo fatte di buone - ha aggiunto -. Io poi non partecipo alla discussione se siamo da scudetto o Champions".

E poi ancora: "Tutti parlano di obiettivo Champions perché porta un sacco di soldi. Si parla più di quarto posto che di Scudetto, ma non so oggi quale sia l'obiettivo della squadra perché gli obiettivi tecnici sono diversi da quelli economici. Quelli tecnici si valutano gara per gara, stagione per stagione. Per ora siamo in una buona posizione e cerchiamo di giocarcela al meglio. Per noi è già un traguardo arrivare a giocarci la gara di domani da primi". Gasperini ha poi concluso: "E' una fase dove sono importanti le prestazioni, quelle poi convincono e ti rendono più sicuro e fiducioso anche nei risultati. Se parliamo di organici, invece, è chiaro che lavoriamo per avvicinarci a chi è più avanti e speriamo di riuscirci col lavoro". (ANSA).