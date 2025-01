Milan, rinforzo in difesa: è fatta per Walker dal Manchester City

Il Milan si prepara ad accogliere Kyle Walker. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'inglese volerà presto in Italia dopo che il Diavolo ha definito l'operazione con il Manchester City, che ha autorizzato il terzino a partire per il capoluogo lombardo. Già nelle prossime ore dunque potrebbe arrivare in città l'ex Tottenham, che approderà in rossonero in prestito gratuito con diritto di riscatto.

