Milan, scontro in allenamento Morata-Pavlovic: spagnolo in ospedale, salta il Cagliari

Alvaro Morata non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per la trasferta del Milan a Cagliari. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante ha infatti subito un forte trauma cranico durante l'allenamento odierno in uno scontro con Pavlovic ed è stato subito trasportato presso l'ospedale di Legnano, dove ha effettuato la risonanza che ha dato esito negativo. Nonostante questo, come da prassi, Morata verrà monitorato ora dopo ora e per questo sarà certamente out contro i sardi.