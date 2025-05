Milan, Tare vuole subito Allegri! Gazzetta: "Pronto triennale per anticipare ADL"

Il Milan vuole anticipare tutti, Napoli compreso, per Max Allegri. Come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, l'ex tecnico della Juve, che ha già allenato a Milanello dal 2010 al 2014, è considerato una prima scelta dal nuovo ds Tare. Per questo la società tenta di anticipare la concorrenza. Anche Max valuterebbe volentieri un ritorno in rossonero.

A decidere le sorti di Max sarebbe in questo caso Conte, attuale proprietario della panchina azzurra. A Milano è il club che deve decidere: se affondare su Allegri, in fretta per tagliar fuori la concorrenza, o continuare a seguire altri profili. Il Napoli intanto ieri ha incontrato Conte: c'è la volontà di proseguire insieme. Attesa entro venerdì la risposta definitiva del tecnico del quarto scudetto.