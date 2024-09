Milan, tegola Bennacer! E per Mediaset Fonseca rischia la panchina col Venezia

Ismael Bennacer si è infortunato durante l'allenamento con l'Algeria.

Dopo questo weekend di pausa, il campionato è pronto a tornare tra una settimana. E per il Milan c'è subito una partita importante, visto come sono andate le cose finore. Col Venezia non sarà un big match, essendo il sodalizio arancioneroverde una neopromossa, ma sarà comunque una tappa fondamentale per il prosieguo dell'avventura di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera.

Stando a quanto riferito da Sportmediaset, infatti, l'allenatore portoghese già non può più sbagliare. Se la compagine meneghina dovesse fallire la conquista dei tre punti - dopo i pareggi con Torino e Lazio e la sconfitta contro il Parma - l'ex Roma e Lille vedrebbe messa a serio repentaglio la sua posizione da guida tecnica di Leao e compagni.

Intanto una brutta notizia. Ismael Bennacer si è infortunato durante l'allenamento con l'Algeria. Il centrocampista salterà quindi la sfida contro la Liberia e nelle prossime ore farà ritorno in Italia, dove svolgerà ulteriori esami per avere un quadro più preciso e completo sulle sue condizioni. Sarà da valutare per il Venezia.