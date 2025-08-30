Milan, tentativo per Dovbyk: si lavora con la Roma per non inserire Gimenez

Il Milan ha messo nel mirino Artem Dovbyk e sta lavorando per capire la fattibilità dell’operazione con la Roma. In un primo momento si era ipotizzato uno scambio con Santiago Gimenez, ma la trattativa potrebbe andare avanti anche senza contropartite tecniche. La dirigenza rossonera considera l’attaccante ucraino un profilo ideale per rinforzare il reparto offensivo e, nonostante le difficoltà, mantiene un cauto ottimismo.

L’ostacolo principale resta la posizione della Roma, che non intende privarsi di Dovbyk senza avere già pronto un sostituto. Con il mercato che si avvicina alla chiusura, i tempi sono stretti e le soluzioni non semplici, ma il Milan resta vigile e pronto a cogliere l’occasione. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se le parti riusciranno a trovare un accordo. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.