Milan, tiene ancora banco il caso Theo Hernandez: con Fonseca non è scoccato il feeling

In casa Milan tiene ancora banco il caso Theo Hernandez. Paulo Fonseca l'ha escluso dai titolari per due partite di fila, preferendogli il 2005 Jimenez. La situazione con il francese è delicata, scrive La Gazzetta dello Sport: “Fonseca ha messo l’atteggiamento, l’applicazione in allenamento e in partita, al centro del suo programma di governo rossonero. Per questo ha mandato in panchina Leao e Rafa, dopo tre panchine in quattro partite, ha risposto con due grandi serate a Madrid e Cagliari.

Merito dell’allenatore? Classici alti e bassi? Questo lo sa solo Leao ma l’importante è che Fonseca abbia preso atto e cambiato priorità: il 10 da quel momento gioca dall’inizio, a volte bene (Milan-Stella Rossa), a volte male (la mezz’ora di Verona). Con Theo la situazione è più complessa: Fonseca non è contento di Hernandez e glielo ha anche detto, davanti ad alcuni compagni di squadra.

La situazione insomma resta delicata anche per l’extra-campo. Theo ha il contratto in scadenza a giugno 2026 e il club, che ha incontrato il suo agente lunedì 16, è ottimista sul rinnovo. Theo vuole restare a Milano anche se il feeling con Pioli, indubbiamente, era un’altra cosa".