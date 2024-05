Milik riparte dal Bologna? La Juve vuole dare l'ex azzurro come contropartita

TuttoNapoli.net

La Juventus, non è una novità, ha individuato in Riccardo Calafiori uno dei primi nomi per rinforzare la rosa del prossimo anno. A maggior ragione se, come sembra, Thiago Motta dovesse raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Il difensore del Bologna è reduce da una stagione straordinaria per numeri e continuità e proprio per questo motivo ha attirato gli interessi di diverse società, non solo italiane.

Il club di Saputo può però fare la voce grossa, forte di un contratto con scadenza a lungo raggio, nel giugno del 2027. E l'idea, salvo offerte fuori mercato, sarebbe quella di provare a trattenerlo almeno per un'altra stagione. Nel caso in cui dovesse arrivare una proposta da almeno 25 milioni di euro cash, però, Sartori e Di Vaio dovranno forzatamente prenderla in considerazione.

E così Giuntoli studia la strategia di avvicinamento più consona, con l'idea, secondo la Gazzetta dello Sport, di proporre proprio al Bologna Arek Milik. Il polacco vorrebbe restare alla Juventus e dimostrare le proprie qualità al nuovo allenatore, col suo stipendio che rappresenterebbe comunque un ostacolo per molti. Milik guadagna 3,5 milioni di euro netti a stagione, cifra fuori dai parametri rossoblù: il Bologna, nel caso in cui dovesse dar seguito all'idea bianconera, chiederebbe così il prestito del giocatore con ingaggio parzialmente a carico della Juventus. Oltre al centravanti ex Napoli, nelle scorse ore come possibili contropartite tecniche sono usciti anche i nomi di Hans Nicolussi Caviglia e Tommaso Barbieri.