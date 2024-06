Milik senza pace, è già in uscita dalla Juve: è tra i 6 bocciati da Thiago Motta

Inizia il nuovo corso della Juventus. Con il passaggio di consegna da Massimiliano Allegri, più l'interregno di Montero nel finale di stagione, a Thiago Motta il club bianconero vuole dare una sterzata al passato. Alla Continassa hanno deciso di affidare la panchina all'ex allenatore del Bologna, protagonista di una grande cavalcata che ha portato i felsinei a festeggiare la storica qualificazione alla prossima Champions League. Tanti innesti e tanti cambi anche nell'organico con diversi giocatori che lasceranno Torino.

La lista dei partenti

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ci sono alcuni giocatori che non dovrebbero più rientrare nei piani della squadra bianconera. Fra i "bocciati" ci sarebbero Rugani, Milik e Kostic così come Arthur, McKennie e De Sciglio che potrebbero essere inseriti nella lista dei partenti nella prossima sessione di calciomercato. Di fatto sarebbero degli esuberi, vedremo come si comporterà la società.

Fuori rosa?

Fra i partenti ovviamente c’è anche Moise Kean che è approdato alla Fiorentina di Raffaele Palladino. Resta da capire invece la situazione degli altri giocatori che non faranno parte del progetto se, riporta sempre il quotidiano sportivo, verranno messi fuori rosa oppure verrà presa un’altra decisione. Ma difficilmente potrebbero far parte della lista che inizierà la stagione nelle prossime settimane.