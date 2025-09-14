Modric regala la vittoria al Milan: 1-0 al Bologna, espulso Allegri nel finale
Termina sul risultato di 1-0 il match di San Siro tra Milan e Bologna, valido per la terza giornata di campionato. I rossoneri la spuntano di misura contro la squadra di Vincenzo Italiano portandosi a quota sei punti in classifica: a decidere il match è il gol dal limite dell'area di Luka Modric, che all'età di 40 anni e 5 giorni diventa il calciatore più anziano a segnare il suo primo gol in Serie A. Tensione nel finale, con il tecnico Massimiliano Allegri espulso per proteste dopo un calcio di rigore a favore revocato dal VAR.
La classifica di Serie A aggiornata dopo Milan-Bologna 1-0:
Napoli 9 punti (3 partite giocate)
Juventus 9 (3)
Udinese 7 (3)
Cremonese 6 (2)
Roma 6 (3)
Milan 6 (3)
Atalanta 5 (3)
Cagliari 4 (3)
Torino 4 (3)
Sassuolo 3 (3)
Lazio 3 (3)
Como 3 (2)
Bologna 3 (3)
Inter 3 (3)
Fiorentina 2 (3)
Pisa 1 (3)
Genoa 1 (2)
Lecce 1 (3)
Verona 1 (2)
Parma 1 (3)
