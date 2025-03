Monza, Nesta protesta: “Non ho capito arbitraggio con l’Inter ed il gol del 3-2. Il quarto uomo…”

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, è tornato sull'ultima partita di campionato contro l'Inter nel corso della conferenza stampa odierna: "Il Monza ha fatto una buona partita contro una squadra che ci ha lasciato più spazi. Sarà una sfida diversa quella che ci attende perchè mi immagino un Parma più chiuso. La squadra forte ti lascia più spazio mentre contro le squadre al nostro livello abbiamo meno spazio di manovra. Poi al Meazza si è più stimolati. Spero comunque che ai miei calciatori il concetto sia arrivato.

L'arbitraggio nel match con l'Inter? Il quarto uomo era sempre vicino a me e questa cosa non mi è piaciuta. Il gol dell'Inter poi non l'ho capito e non ho capito nemmeno la direzione di gara. Per me erano da sanzionare".